Сыктывкарские предприниматели недовольны запретом работать ночью

11 июля начал работать указ, смягчающий некоторые антикоронавирусные ограничения в Коми. Вместе со смягчением ввели один запрет: организации общепита теперь не могут работать с 23 до 8 часов. Сыктывкарские предприниматели с мерой не согласились, поэтому отправили обращение врио губернатора.

В обращении они указали, что соблюдают все требования по профилактике COVID-19. Бизнесмены считают, что правильнее регулировать не расписание, а количество гостей.

- В основном поток посетителей начинается с 22-23 часов. Многие из наших предприятий по различным причинам не попали в программы федеральной поддержки. Они и так находятся в критической ситуации, а данные ограничения приведут к закрытию наших предприятий и увеличению безработицы, - говорится в документе.

Обращение. Источник: vk.com

Сыктывкарские предприниматели попросили о встрече с Владимиром Уйбой для совместного обсуждения проблемы.

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