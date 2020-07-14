Спасли сообща: в Корткеросском районе двое подростков остались живы благодаря неравнодушным людям

В последнюю неделю в республике воцарилось настоящее пекло. Жители Коми сбегают от июльской жары к рекам, чтобы хоть как-то избавиться от гнетущего зноя. Но купание иногда оборачивается бедой, люди тонут. 7 июля в Корткеросском районе в воде погибли 48-летний мужчина и 13-летний подросток. Двух мальчиков, которые были вместе с ними, спасли очевидцы происшествия. Они рассказали, как все было.

В нужном месте

В тот день Артем Кынев оказался в нужное время в нужном месте. Все случилось внезапно: мужчина с тремя мальчиками шли по косе примерно в 500 метрах от моста. И вдруг они провалились в яму. Мужчина пытался спасти одного из ребят, но у него не получилось. Ребенка из губительных объятий воды выхватил проплывавший мимо Артем Кынев.

Он с мальчиком поплыл к берегу. Артем признается, что было непросто, в какой момент он начал мысленно «мерить» расстояние до цели. Ему на помощь пришел Иван Нечаев: он услышал крики мальчика, прибежал и бросился в воду. Подростка передали Ивану прямо в воде.

- Мы вместе с ребенком доплыли до берега. Мальчик очень испугался, крепко обнял меня руками и ногами. Так и добрались с ним до берега, - говорит Иван.

Тут Артему сказали про второго мальчика. Он был уже на пределе.

- Я уже очень устал и боялся, что просто не доплыву. Но потом увидел у женщины нарукавники и попросил их. Надел, поплыл за вторым мальчиком…

И второго спасли

Второго подростка перехватили также в воде. Его вытащили на лодку к Ивану Кутькину. Он с дочками рыбачил в тот вечер, но у него сломался спиннинг. Когда Артем спасал второго мальчика, он как раз возвращался домой и проплывал мимо.

К нему же в лодку подняли и тело утонувшего мужчины: его «несло» течение. После Иван Нечаев пытался его «оживить», оказывая первую медицинскую помощь до приезда скорой. Увы, усилия оказались напрасны.

Тело третьего мальчика не нашли, поиски продолжаются. А следователи начали процессуальную проверку по факту гибели мужчины и подростка.

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