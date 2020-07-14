Сотрудники сыктывдинского музея примерили образы с картин

Сотрудники сыктывдинского музея присоединились к мировой акции #Изоизоляция. Они примерили образы с картин.

#Изоизоляцию придумали сотрудники музея Гетти в Калифорнии. Они предложили интернет-пользователям сделать пародии на любимые работы живописцев. Акцию подхватил весь мир: известные полотна теперь воссоздают из того, что есть под рукой.

Фото из группы "Музеи Сыктывдина"

Сотрудники Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Налимовой тоже присоединились к акции. Музейный кот Пас предстал в образе «Кота в деловом костюме». Автор картины Никас Сафронов.

Фото из группы "Музеи Сыктывдина"

А директор музея Владимир Муравьев оживил работу Ермолина Рема «Портрет художника В.Г. Игнатова». Заведующая передвижной выставкой Музея Выльгорта Екатерина Саутер «воссоздала» работу Александры «Натюрморт с хлебом».

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