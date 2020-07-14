Коронавирус в Коми: карта заражения на 14 июля 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировали еще 58 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в нашем регионе лабораторно подтвердили 4366 случаев заболевания. Изучаем, какие муниципалитеты в этот раз показали рост заболевших.

В Усинске зафиксировали уже 1045 случаев инфицирования COVID-19, в Княжпогостском районе 81 случай. В Ухте лабораторно подтвердили еще три случая заболевания, в Сыктывдинском районе еще два случая, в Воркуте еще девять случаев. В Койгородском, Сосногорском, Вуктыльском, Усть-Куломском районе, Печоре и Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты данные в коронавирусной статистике не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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