В Удорской больнице отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок

Удорская районная больница. Фото с сайта медучреждения
В Удорской районной больнице отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
13 млн рублей на ремонт уже выделили. Об этом Владимир Уйба сообщил на встрече с депутатами совета Удорского района и главами сельских поселений 6 августа.
Кроме ремонта в больнице решается вопрос и по созданию пожарного подразделения в посёлке Ёдва. Подразделение сформируют в рамках добровольной пожарной команды. Сейчас прорабатывается вопрос о передаче помещения пожарного депо УФСИН в муниципальную собственность. Работа ведётся совместно с администрацией района.
В посёлке Пысса организуют беспроводной доступ к Интернету. Для этого в 2021 году установят базовую станцию стандарта LTE-450.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре в скором времени появится Центр реабилитации и оказания комплексной помощи бездомным людям
В настоящее время ведутся переговоры о сдачи помещения (подробности)