В Удорской больнице отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок

Удорская районная больница. Фото с сайта медучреждения

В Удорской районной больнице отремонтируют терапевтическое отделение и пищеблок. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

13 млн рублей на ремонт уже выделили. Об этом Владимир Уйба сообщил на встрече с депутатами совета Удорского района и главами сельских поселений 6 августа.

Кроме ремонта в больнице решается вопрос и по созданию пожарного подразделения в посёлке Ёдва. Подразделение сформируют в рамках добровольной пожарной команды. Сейчас прорабатывается вопрос о передаче помещения пожарного депо УФСИН в муниципальную собственность. Работа ведётся совместно с администрацией района.

В посёлке Пысса организуют беспроводной доступ к Интернету. Для этого в 2021 году установят базовую станцию стандарта LTE-450.

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