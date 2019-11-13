Село в Прилузье отрезало от мира из-за затопленного наплавного моста

В Прилузском районе в реке Луза из-за обильных снегопадов резко поднялся уровень воды. Из-за этого наплавной мост рядом с селом Черныш затопило. Населенный пункт оказался в изоляции.

От мира отрезало от 549 человек. Администрация Прилузского района направила ходатайство в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций об организации спасательного поста возле Черныша. Теперь спасатели привозят еду сельчанам и помогают им переправиться на другой берег. Отряд дежурит ежедневно, с 7 до 17 часов. Ночью вызвать спасателей можно, позвонив на телефон Прилузского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС- Коми».

Администрация обещает, что как только уровень воды в реке снизится до оптимального, движение по мосту возобновят.

Напомним, что летом несколько деревень и поселков Усть-Куломского района тоже оказались в изоляции из-за разрушенных долгими дождями дорог.

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