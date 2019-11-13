Уроженец Коми написал первый в мире учебник по игре на волынке для детей

Музыкант из Сыктывкара Владимир Молодцов написал первый в мире учебнике по игре на волынке для детей. По словам волынщика, от идеи до реализации проекта прошло два года. Пока книги вышли только на английском языке.

Владимир Молодцов рассказал, как проходила работа над учебниками. Много времени ушло на то, чтобы протестировать их в боевых условиях.

Английские версии учебников уже отправились в музыкальные школы Шотландии и Ирландии. Фото с личной страницы Владимира Молодцова "ВКонтакте"

- Я проверял на учениках упражнения. От некоторых в процессе пришлось отказаться. Также ребята помогли мне подобрать шрифт для нот, — объяснил музыкант.

Ещё учебник получил высокую оценку от иностранных коллег волынщика: он показал им макеты на фестивале «Спасская башня».

Чтобы выпустить свое детище в печатном виде, уроженец Коми основал собственное «Издательство Владимира Молодцова». Пока книги вышли только английском языке: в России пока очень мало детей играет на волынке. Так, в Петербурге, где сейчас живет Владимир Молодцов, таких детей всего пять. И все они учатся у бывшего сыктывкарца.

Владимир Молодцов трудился над учебником два года. Фото с личной страницы

Но это не значит, что русские музыканты не увидят книгу Владимира Молодцова: автор планирует познакомить товарищей по музыке со всей страны с плодом своего труда, чтобы они после опробовали учебник в деле. Сейчас английская версия книги уже отправилась в школы Шотландии, Англии и Ирландии. Высока вероятность, что первый в мире учебник по игре на волынке для детей будет иметь и немецкую версию: Владимир Молодцов получил предложение о переводе на том же фестивале «Спасская башня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одуванчиковое поле и звуки волынки: в Сыктывкаре прошел концерт Владимира Молодцова

Концерт стал десятым - юбилейным (подробности)