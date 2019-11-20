Стало известно, как увековечат имя дедушки-мецената из Айкино

В честь дедушки-мецената из Айкино могут назвать школу или социально-реабилитационный центр «Гаврош». Ребятам из этого центра Евгений Попов пожертвовал миллион, который много лет копил на покупку дома. Решение об увековечивании примут депутаты Усть-Вымского района. Скорее всего, это произойдет в начале следующего года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

Напомним, что ранее в честь Евгения Попова хотели назвать улицу. Позже от этой идеи отказались, так как изменение прописки жителей отнимет много усилий и времени. Теперь у депутатов осталось два варианта: школа, в которой Евгений Попов преподавал много лет историю, и социально-реабилитационный центр, для которого пожилой мужчина стал благотворителем.

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