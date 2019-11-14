Под Сыктывкаром установят огромную скульптуру мамонта

В местечке Каргорт Сыктывдинского района скоро может появиться скульптура мамонта. Она станет частью новой туристической тропы, о чем «КП-Коми» рассказали авторы проекта.

Проект подразумевает установку скульптур животных, в том числе мамонта. Другие объекты - древние ископаемые. Дело в том, что в Каргорте расположено наиболее богатое на территории Коми края местонахождение остатков позвоночных Юрского периода. Здесь ученые нашли вымытые водами Сысолы кости ихтиозавров и плезиозавров. Рядом с историческими арт-объектами будут соседствовать деревянные изваяния леших и домовых. Экспонаты станут также и уникальной фотозоной.

- Мы хотим, чтобы проект был и познавательным, и развлекательным. Если сможем вызвать интерес, то сумеем донеси до туристов информацию и об интересных археологических находках ученых. Будет от 10 до 14 фигур, видных с дороги. В нижней части будет находиться хижина первобытного человека. Скульптуры выполним из металлобетона и дерева, - рассказал автор проекта Александр Сергиенко.

Визуализация авторов проекта

По мысли авторов проекта, новая туристическая тропа покажет туристам, что Каргорт богат не только легендами, но и реальными ископаемыми, интересными археологическими находками.

- Правда, пока это только в режиме обсуждения. Но народ уже взбудоражен — кто-то поддерживает проект, а кто-то — наоборот. Поэтому его мы будем обсуждать с населением в рамках общественных слушаний. Скорее всего, это будет уже в декабре. Надо сделать так, чтобы новый туристический продукт принес выгоду и для жителей Ыба — они могут обслуживать тропу, предлагать свою сувенирку. Разве это плохо? - отметила соавтор проекта Светлана Тюрнина

СПРАВКА

«Внизу на берегу реки жители Каргорта издавна находили ископаемые кости древних водных моллюсков «гуль чунь», а в последние годы и кости ихтиозавров (зубастый живородящий древних хищник) и плезиозавров (подобие лохнесского чудища) обитавших здесь 165 млн. лет назад.. В то время на этом месте, как и почти на всей территории Коми было обширное Сысольское море, с небольшими островами на месте Уральских гор и Тиманского кряжа. По сведениям профессора Б. Малькова сысольские несси были размером до 3,6 метров в длину, а плезиозавры – до 6,5 м. Так что впору назвать эту Ыбскую местность Каргортским «Парком юрского периода», - говорится на сайте Леонида Томова «Природа и история Коми».

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