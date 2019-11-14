В Сыктывкаре пройдет праздник для мам «МамаФест»: что интересного

В Сыктывкаре 24 ноября в День Матери пройдет третий фестиваль «МамаФест-2019». В этот день мамы могут на целый день окунутся в мир интересных лекций и мастер-классов, где найдут ответы на все животрепещущие вопросы, а в это время за их детьми будут приглядывать аниматоры. Организатор мероприятия Евгения Григорьева рассказала «КП-Коми», зачем идти на этот необычный фестиваль.

На «МамаФесте» каждый час параллельно будет идти около десяти занятий, поэтому перед женщинами будет стоять сложный выбор, какой площадке отдать предпочтение.

- Сыктывкарки узнают много нового о психологии, здоровье, самореализации, бизнесе и красоте. Также мы организуем зоны арт-терапии, фитнеса, множество мастер-классов. В каждой секции будут работать по 4-5 спикеров из Сыктывкара, Ухты и Москвы, - отметила организатор.

Маме, которая придет с детьми, не нужно волноваться о развлечении своего ребёнка — на мероприятии будет организована игровая зона с аниматорами, а также мягкая зона, где детки смогут полежать.

Входной билет по базовому тарифу (мама+ребенок) стоит 650 рублей. Организаторы также предусмотрели семейный тариф — за 800 рублей мероприятие может посетить мама, дети, а также муж или приглядывающий за малышами помощник. По этим тарифам на фестивале можно присутствовать целый день. Все мамы также могут по входному билету принять участие в розыгрыше призов от спонсоров на завершающем фестиваль концерте.

- Регистрироваться на фестиваль заранее необязательно. Можно прийти в день фестиваля и купить билет на месте. Однако доступ на некоторые занятие будет закрыт — дело в том, что на отдельные мастер-классы можно попасть только по предварительной записи, - отметила Евгения Григорьева.

«Мама-фест» пройдет в Сыктывкаре 24 ноября с 10 до 18 часов в Бизнес-центре «Ранверсман» по адресу Сысольское шоссе, 1/3. Подробности вот здесь.

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