Дмитрий Беляев все-таки будет участвовать в выборах на пост ректора УГТУ

Бывший и.о. ректора Ухтинского государственного технического университета Дмитрий Беляев намеревается участвовать в выборах на пост ректора. Напомним, что ранее он не прошел аттестацию федерального Министерства науки и высшего образования. Дмитрий Беляев отмечает, что непрохождение аттестации не лишает его права на участие в выборах.

Недавно в УГТУ объявили о проведении выборов на пост ректора. Они пройдут 20 ноября. Сейчас на сайте указаны только два официальных кандидата — врио ректора Руслан Агиней и проректор по научной работе Иван Курта. Но на этот пост претендует и другой кандидат Дмитрий Беляев, ранее исполнявший обязанности ректора.

Напомним, что он покинул пост летом этого года. Ухтинские студенты просили его оставить в должности врио ректора, однако Дмитрий Беляев решил все-таки уйти. Мужчина не прошел аттестацию Министерства науки и высшего образования России.

Однако Дмитрий Беляев продолжит бороться за пост главы университета. Он уже подготовил программу.

Я не отказывался от участия в выборах. Как кандидат на должность ректора я был выдвинут 18 коллективами университета и Ученым советом. Я остаюсь кандидатом на эту должность. Когда не увидел своей фотографии и программы в разделе о выборах ректора, у меня появились вопросы. Считаю, что это нарушение условий избрания и моих личных прав. Я направил заявления по этому поводу в соответствующие инстанции, заметил Дмитрий Беляев.

В разговоре кандидат на пост ректора также отметил, что выборы предусматривают процедуру аттестации, но её непрохождение не ограничивает участие.

— Считаю, что борьба за пост ректора мой моральный долг. Сотрудники университета, студенты выдвигали меня. Поэтому я не могу так просто отказаться от этого, — заявил экс-глава УГТУ.

Между тем, Николай Цхадая винит Дмитрия Беляева в нецелесообразном расходовании бюджета университета. По мнению президента УГТУ, именно Дмитрий Беляев виноват в том, что студенты какое-то время не получали стипендии.

Еще в 2017 году университет сформировал дорожную карту по оздоровлению экономической ситуации. Уже тогда мы предусмотрели не только оптимизацию штатного расписания, но и сокращение имущественного комплекса. К сожалению, с октября 2018 года, когда в должность заступил бывший врио ректора УГТУ, дорожная карта была отложена в сторону. Тогдашний врио начал активно готовиться к выборам ректора и в полном соответствии с предвыборной логикой стал искусственно повышать зарплаты, особенно активистам своего штаба. Он перестал погашать почти все виды долгов университета, начал копить новые, умудрившись пустить на зарплату даже 80 миллионов рублей, которые поступили в университет от одного заказчика – в составе общей оплаты проектно-изыскательских работ. Эта сумма предназначалась нашему субподрядчику. Но деньги не перевели. В конце концов прежний врио, позиционирующий себя финансовым менеджером, довел университет до блокировки счета, так что студентам три месяца не выплачивалась стипендия. Такого в истории университета не было никогда, — ответил в запросе «КП-Коми» Николай Цхадая.

Дмитрий Беляев, в свою очередь, подчеркнул, что про никакую дорожную карту в 2018 году не слышал:

Когда я начал работу в вузе, у него уже была кредиторская задолженность в 400 миллионов рублей. В течение учебного года мы погасили значительную часть долгов по налогам. Я ни о какой дорожной карте не слышал.

Выборы ректора УГТУ состоятся уже на следующей неделе. Однако на данный момент Дмитрий Беляев не включен в официальный состав кандидатов. И он не единственный, кто считает это нарушением. Так, профсоюз УГТУ написал открытое письмо в Ученый совет вуза. В нем члены профсоюза объяснили, почему считают выборы ректора в УГТУ нелегитимными. В частности, они пишут об игнорировании ряда требований и о том, что непройденная аттестация не повод не пропускать Дмитрия Беляева на выборы.

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