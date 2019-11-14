ЛУКОЙЛ-Коми поздравил усинский филиалу УГТУ с днем рождения

С очередным днем рождения Усинского филиала Ухтинского государственного университета (УФ УГТУ) принимали поздравления его сотрудники и студенты. На праздник по традиции пришли представители местной администрации и градообразующих предприятий.

В честь события в актовом зале филиала организовали торжественную встречу.

- Мы в этом году будем намечать самые амбициозные задачи по развитию на ближайшую пятилетку. И, безусловно, они будут реализованы, в том числе учитывая традиционную поддержку от администрации Усинска и социальных партнеров. Вместе нам по силам все! – отметила со сцены директор филиала Наталья Пичко.

Благополучия, успехов во всем и продолжения плодотворного сотрудничества пожелали сотрудникам вуза и студентам глава городского округа – руководитель администрации муниципалитета Николай Такаев, представители руководства градообразующих предприятий: ЛУКОЙЛ-Коми и «РН – Северная нефть».

Заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская, в частности, отметила: для предприятия УГТУ и его усинский филиал являются базовыми учреждениями в части подготовки квалифицированного персонала. Ежегодно коллектив пополняется десятками выпускников университета. Более трех тысяч специалистов, а это почти половина предприятия, ежегодно проходят на базе УГТУ обучение, переобучение, повышение квалификации.

– Не каждый город может гордиться тем, что все, кто обучается в его вузе, получает реальную возможность сразу же трудоустроиться на крупное предприятие. То есть получить достойную работу, остаться в родном городе, развивать его и свой регион. Еще один плюс нашего филиала: студенты получают одновременно и теоретические знания, и практику на местных предприятиях. Получается такой мощный синергетический эффект, - сказала Евгения Лясковская.

С 2013 года между ЛУКОЙЛ-Коми и вузом действует комплексная программа взаимодействия. Помимо укрепления материально-технической базы вуза, предприятие обеспечивает студентов рабочими местами на время прохождения производственной и преддипломной практики, выплачивает именные стипендии, организует научно-практические конференции, экскурсии и поездки на промыслы, знакомит с самыми современными технологиями, которые применяются в нефтяной отрасли.

Ко дню рождения нефтяники предприятия подарили филиалу вуза сертификат на покупку ноутбука.

При поддержке ЛУКОЙЛ-Коми в Усинске и Ухте созданы учебно-практический полигон, где студенты отрабатывают навыки на настоящем нефтепромысловом оборудовании, и именные классы, снабженные современными мультимедийными комплексами. В 2016-м предприятие помогло Усинскому филиала вуза полностью обновить актовый зал, а в этом году на средства ЛУКОЙЛ-Коми провели капитальный ремонт здания учебного центра.

Ко дню рождения нефтяники предприятия подарили филиалу вуза сертификат на покупку ноутбука.