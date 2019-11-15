Похолодает до -28 градусов: мороз из Арктики обрушится на Коми

Днем 17 ноября Коми ждет резкое похолодание, связанное с ультраполярным вторжением холодного арктического воздуха. Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара рекомендует без особой необходимости не выходить на улицу.

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми», днем 17 ноября произойдет резкое похолодание.

- Ожидается, что 18 ноября на северо-востоке Коми, 19-20 ноября повсеместно, среднесуточная температура воздуха будет на 10-17°С ниже климатической нормы (норма от -6°С на крайнем юго-западе до -13°С на крайнем северо-востоке). Прогнозируется, что минимальная температура воздуха в западных районах будет понижаться до - 23...-28°С, в восточных до -28...-35°С. Ослабление морозов ожидается 21-22 ноября, - сообщают специалисты.

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара рекомендует населению:

- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

- Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также участия в массовых мероприятиях, проходимых на улице.

- В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки.

- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.

- Не перегружайте электрическую сеть.

- Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112».

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилье почти даром: так живет Воркута, где квартиру можно купить на одну зарплату

Почему люди бегут из угольной столицы Севера (подробности).