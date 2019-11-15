2019-11-15T16:54:49+03:00
Общество

Ухтинская модель Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка от рэпера Джигана

Она рассказала об этом своим подписчикам в Instagram
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото InstagramФото Instagram
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34-летний рэпер Джиган и его 31-летняя жена Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз. Ухтинская модель разместила фото, на котором видно ее округлившийся живот, в своем многомиллионном Instagram.

- Я знаю что четверо детей не входят в рамки норм в нашей стране. Честно говоря, я и сама боюсь. Просыпаюсь в холодном поту от этих мыслей. Но третьего я тоже боялась, а оказалось всё вообще не страшно, а очень даже классно. Всегда хотела большую семью, - пишет девушка в соцсетях.

Отметим, что Оксана Самойлова двоюродная сестра известной певицы Юлии Самойловой, которая представляла Россию на «Евровидении-2018». До 15 лет. До 15 лет Оксана и Юлия жили в Ухте, а теперь они известные на всю страны певица и модель.

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Бизнесвумэн считает, что дети сами по себе очень хитрые и не нужно им во всем потакать (подробности).

«Вы слепые или тупые?»: ухтинская модель Оксана Самойлова ответила хейтерам по поводу воспитания дочерей:

Вокруг чего разгорелся скандал (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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