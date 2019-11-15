Ухтинская модель Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка от рэпера Джигана

34-летний рэпер Джиган и его 31-летняя жена Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз. Ухтинская модель разместила фото, на котором видно ее округлившийся живот, в своем многомиллионном Instagram.

- Я знаю что четверо детей не входят в рамки норм в нашей стране. Честно говоря, я и сама боюсь. Просыпаюсь в холодном поту от этих мыслей. Но третьего я тоже боялась, а оказалось всё вообще не страшно, а очень даже классно. Всегда хотела большую семью, - пишет девушка в соцсетях.

Отметим, что Оксана Самойлова двоюродная сестра известной певицы Юлии Самойловой, которая представляла Россию на «Евровидении-2018». До 15 лет. До 15 лет Оксана и Юлия жили в Ухте, а теперь они известные на всю страны певица и модель.

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