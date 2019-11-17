Сыктывкарский «Строитель» проиграл дальневосточным хоккеистам

Сыктывкарский «Строитель» в рамках очередного тура Суперлиги России уступил хабаровскому «СКА-Нефтяник» – действующему чемпиону России. Об этом сообщили в пресс-службе проигравшей команды.

Матч прошел в Архангельске. Сыктывкарцы забили первую шайбу уже на второй минуте, но хабаровчане сравняли счет спустя 10 минут. Еще через две минуты счет стал 2-1 в пользу «Строитель». На 21-й минуте счет снова сравнялся, а потом хабаровчане стали лидировать. После этого сыктывкарцам удалось забить только один раз. Матч окончился со счетом 3-8 в пользу хабаровских хоккеистов.

В среду, 20 ноября, «Строитель» в Архангельске примет «Байкал-Энергию».

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