Журналист Максим Шевченко снял фильм про Шиес

Журналист Максим Шевченко выпустил 25-минутный фильм «Шиес: восстание против колониальной политики Москвы». Ролик опубликован на Youtube.

Шевченко рассказал, что приехал в Шиес всего на один день. Он пообщался с журналистами и депутатами из Коми, с жителями Урдомы, а также с участниками вахты на Шиесе в день поездки. С охраной Шевченко пообщаться не удалось. В фильме также появляется представитель информационного центра «Шиес».

Народ не хуже власти знает, что надо делать с мусорными отходами. И готов объяснить власти, почему не стоит превращать чистую землю в источник грязных мусорных доходов, подчеркнул Шевченко в описании к фильму.

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