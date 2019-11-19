В 2020 году из Белгорода запустят новый авиарейс в Сыктывкар. 50% на полеты будет субсидировать бюджет Коми. Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться любой гражданин страны, сообщается на сайте Росавиации.

Выполнять рейс предстоит авиакомпании «Комавиатранс» на 50-кресельном самолете Embraer-145. Согласно документу ведомства, количество полетов в столицу Коми за год сложится в цифру 104.

Это не единственный авиамаршрут, который получит субсидии в 2020 году. Как следует из приказа, совершить выгодную поездку можно еще по ряду маршрутов.

Несколько рейсов будут соединять разные регионы России с нефтяной столице Коми Усинском. Это маршруты Казань-Усинск, Киров-Усинск, Тюмень-Усинск, Уфа-Усинск. Перевозчиком на этом направлении будет АО «Комиавиатранс».

Еще девять межрегиональных рейсов свяжут города России со столицей Коми. В 2020 году появятся такие авиамаршруты, как Краснодар-Сыктывкар («Комиавиатранс»), Калининград-Сыктывкар («РусЛайн»), Пермь-Сыктывкар («Комиавиатранс»), Самара-Сыктывкар («РусЛайн»), Сыктывкар-Архангельск («РусЛайн»), Сыктывкар-Нарьян-Мар («РусЛайн»), Тюмень-Сыктывкар («Комиавиатранс»), Уфа-Сыктывкар («Комиавиатранс»), Белгород-Сыктывкар («Комиавиатранс»).

Полеты на всех маршрутах будут осуществляться два раза в неделю. Маршрут Пермь-Сыктывкар будет обслуживать L-410. Остальные рейсы обслужат самолеты Embraer-145 и CRJ 100/200.

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