В детской больнице Коми появился рентген, чья доза облучения стала меньше в тысячу раз

В Детской республиканской клинической больнице появилось уникальное оборудование, которое позволяет уверенно говорить — будущее уже близко. Например, журналистам показали цифровой рентгенодиагностический аппарат, который позволяет уменьшить дозу облучение в тысячу раз!

Для глазок малышей

В больнице и Консультативной поликлинике каждый день сотням маленьких пациентов нужен особенный уход и наблюдение. Например, над младенцами, которые родились раньше срока, висит опасность тяжелого заболевания глаз - ретинопатии. По статистике, болезнь настигает каждого пятого недоношенного младенца. Причем 8% детей страдают тяжёлыми формами болезни.

- Когда ребенок родился раньше срока, то его сетчатка еще не развита. Она заканчивает свое формирование уже не утробе матери, а, соответственно, в стрессе. Это всегда плохо для организма малыша, - говорит главный внештатный офтальмолог Минздрава Коми Артем Лихачев.

Артем Васильевич показывает, как работает ретинальная камера. К слову, она стоит около 13 млн рублей.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

По программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Коми» в детскую больницу приобрели ретинальную камеру для наблюдения и диагностики заболеваний заднего отдела глаза для новорожденных и недоношенных малышей. Она позволяет фотографировать глазное дно ребенка.

Теперь малышей могут наблюдать в амбулаторных условияхФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Такое оборудование есть в отделении выхаживания недоношенных новорожденных детей ДРБ. Появление ретинальной камеры в Консультативной поликлинике ДРБ позволит наблюдать малыша и в амбулаторных условиях, что особенно удобно. Маме и ребенку теперь не обязательно ложиться в больницу на обследование. Главный результат приобретения оборудования, которое к слову стоит 13 млн рублей, - снижение числа недоношенных малышей с ухудшением зрения.

Это оптическо-когерентный томографФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По программе в Консультативной поликлинике ДРБ появился оптико-когерентный томограф. Аппарат такого класса — единственный в республике. Он позволяет исследовать глазное дно и выявлять изменения в роговице у ребенка. Это оборудование поможет выявить те заболевания, ради диагностики которых родителям и ребенку раньше приходилось ездить в другие регионы.

- Например, существует такое заболевание глаз, как кератоконус. Это изменение толщины роговицы с выпячиванием центральной области. У ребенка происходит снижение зрения, но очки ему не помогают. Такому малышу часто меняют очки, но он не испытывает облегчения от того, что их носит. Оптико-когерентный томограф позволяет рассмотреть различные слои сетчатки и проследить изменения на микроуровне, - отметил Артем Васильевич.

Самый крутой рентген в Коми

Другое чудо техники, которое приобрели благодаря программе, располагается в отделении лучевой диагностики. Это цифровой рентгенодиагностический аппарат ARESRC фирмы MSWestfaliaGmbH.

Новый рентген начнет работу уже в конце декабряФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Новый рентгеновский аппарат полостью автоматизирован. Заведующий отделением Денис Лыюров продемонстрировал, как он работает. Врач задает на табло нужные параметры (рост пациента, часть тела, глубину исследования, угол), и рентген плавным движением сам подбирается к пациенту. Раньше же лаборанты вручную передвигали аппарат. Самое главное, что цифровые технологии позволяют уменьшить облучение в тысячу раз!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/744982" frameborder="0"></iframe> Новый рентген в ДРБ Коми.

Аппарат полостью автоматизированФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кроме всего прочего, новый аппарат позволяет получить рентгеновские снимки повышенной четкости. Дело в том, что на обычном аппарате изображение передается на кассету, встроенную в оборудование. На новом аппарате электронный детектор считывает информацию о пациенте и передает ее уже на компьютер — преобразует картинку в цифру.

- Помимо возможности автоматического управления, аппарат обладает еще и функцией сшивки изображений. Это позволяет увеличить область исследования до 120 см за одну процедуру. Это облегчает и повышает точность рентгенологического исследования для пациентов с ортопедическими проблемами и большой областью исследования, например, всего позвоночники, - поясняет заведующий отделением лучевой диагностики Денис Лыюров.

Денис Лыюров рассказал об уникальных возможностях рентгенаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока новое рентгеновское оборудование не готово к приему пациентов. Для старта необходимо положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Если все будет хорошо, то новый рентген в Детской республиканской больнице начнет работу уже в конце декабря.

С вводом аппарата смогут разгрузить рентгеновский аппарат, который работает в ДРБ в круглосуточном режиме. До настоящего времени он выполнял около 23000 исследований в год! Теперь же поток пациентов из Консультативной поликлиники (около 3000 исследований в год) направят на современный цифровой рентген-диагностический аппарат.

В диагностической поликлинике уютноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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