Провалился в люк и умер: подробности гибели сыктывкарца в колодце

В Сыктывкаре в районе городского кладбища по улице Маркова погиб мужчина — он упал в канализационный люк. Подробностями трагедии поделились медики и спасатели.

Трагедия произошла около 18:00 22 ноября. 30-летняя женщина шла по неосвещенной дороге в районе городского кладбища в сопровождении 45-летнего спутника. Обычно этот путь не используется пешеходами. Люди, как правило, предпочитают ходить по противоположной освещенной стороне улице — напротив медучреждений (РГС-мед, кардиодиспансера).

Женщина не заметила приоткрытый люк, стала падать. Спутник кинулся на помощь, но сам не удержался, рухнул в него головой вниз и повлек за собой горожанку. Она смогла выбраться, стала махать руками и звать на помощь. Очевидцы вызвали спецслужбы. Приехала скорая и «СПАС-Коми». Спасатели спустились в колодец и констатировали смерть мужчины. С помощью лебедки они подняли на поверхность его тело.

По предварительной информации, мужчина скончался от перелома шейного отдела позвоночника, его спутница отделалась травмами, но от медицинской помощи она отказалась.

Очевидцы трагедии предположили, что, возможно, люк задела и, тем самым, приоткрыла его чистящая техника. Однако подробности происшествия будет известны после проверки следователей.

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