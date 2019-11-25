Ухтинец Дмитрий Алиев представит Россию в финале Гран-при по фигурному катанию

В финале Гран-при по фигурному катанию Дмитрий Алиев из Ухты представит Россию вместе с спортсменами-соотечественниками. Соревнования пройдут в Турине 5-8 декабря.

В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию, передают «Вести.ru». В итоге, в финал вышло много российских спортсменов. Среди них был ухтинец Дмитрий Алиев. Вместе с Александром Самариным житель Коми представит Россию в Турине среди мужчин-«одиночников».

Им компанию составят и другие россияне. Так, в соревнованиях женщин в финале выступят четыре воспитанницы Этери Тутберидзе - олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступят в соревнованиях спортивных пар. В турнире танцевальных пар нашу страну представят два дуэта: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурист из Коми занял третье место на Гран-при в Лас-Вегасе

Дмитрий Алиев уступил двум американцам (подробности)