Стало известно, кто возглавит аппарат Госсовета Коми

Аппарат Государственного совета Коми возглавит Александр Патрушев. Соответствующий проект постановления внесла председатель регионального парламента Надежда Дорофеева.

На заседании, которое состоится 28 ноября, депутаты рассмотрят кадровые вопросы. В частности, это назначение на должность руководителя аппарата Госсовета Александра Патрушева. Сейчас он занимает должность заместителя главы аппарата. Предыдущий руководитель Дмитрий Челпановский возглавил региональный «Центр спортивной подготовки сборных команд».

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