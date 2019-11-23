2019-11-23T12:18:49+03:00
Общество

Стало известно, кто возглавит аппарат Госсовета Коми

Депутаты рассмотрят этот вопрос 28 ноября
Поделиться:
Предыдущий руководитель возглавил региональный «Центр спортивной подготовки сборных команд»Предыдущий руководитель возглавил региональный «Центр спортивной подготовки сборных команд»Фото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

Аппарат Государственного совета Коми возглавит Александр Патрушев. Соответствующий проект постановления внесла председатель регионального парламента Надежда Дорофеева.

На заседании, которое состоится 28 ноября, депутаты рассмотрят кадровые вопросы. В частности, это назначение на должность руководителя аппарата Госсовета Александра Патрушева. Сейчас он занимает должность заместителя главы аппарата. Предыдущий руководитель Дмитрий Челпановский возглавил региональный «Центр спортивной подготовки сборных команд».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Три депутата Госсовета Коми сохранили свои руководящие посты

Предполагалось, что должностей лишатся зампредседателя регионального парламента Валентина Жиделева, председатель Комитета по социальной политике Сергей Артеев и председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Им бы понедельники взять и отменить!": Глава СК РФ рассказал о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24