2019-11-24T16:55:31+03:00
Общество

Защитники Шиеса занимают первое место в голосовании за героев десятилетия

Итоги подведут 12 декабря
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За защитников Шиеса проголосовали 2293За защитников Шиеса проголосовали 2293Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Собирательный образ защитников Шиеса занимает первое место среди героев десятилетия. Соответствующее голосование проводится на сайте colta.ru.

На портале доступно 75 вариантов голосования. Среди них есть политики, фигуранты уголовных дел, правозащитники, журналисты, должностные лица, бизнесмены, военные и другие. Первое место с большим отрывом заняли защитника Шиеса. За них проголосовали 2293 человека или 25,43% от всех участников опроса.

Фото: скриншот с сайта colta.ru

Фото: скриншот с сайта colta.ru

На втором месте расположился оппозиционер Алексей Навальный, набравший 965 голосов (10,7%). Тройку лидеров замыкает политолог Екатерина Шульман с 727 голосами (8,06%) Четвертое место досталось политику Борису Немцову. За него проголосовали 505 человек (5,6%). Пятое место заняли фигуранты «Московского дела» о массовых беспорядках (379 голосов, 4,2%).

За председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проголосовали семь человек (0,08%), за директора ФСБ Александра Бортникова – пять (0,06%), за певицу Ольгу Бузову – 52 (0,58%), за директора Росгвардии Виктора Золотова – четыре (0,04%), за главу Чечни Рамзана Кадырова – 65 (0,72%), за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова – 17 (0,19%), за экс-кандидата в президенты Ксению Собчак – 50 (0,55%), за мэра Москвы Сергея Собянина – 52 (0,58%), а за политика Михаила Ходорковского – 71 (0,79%).

Голосование идет началось 20 ноября и завершится 11 декабря. На следующий день будут подведены итоги. При голосовании можно выбрать одновременно до трех персон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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