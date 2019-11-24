В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках

В канун 76-летия города в Воркуте прошел ежегодный «Праздник Севера», главным событием которого традиционно стали гонки на оленьих упряжках. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этом году в заездах на оленьих упряжках приняли участие 17 мужчин и шесть женщин из СПК «Красный октябрь» (Ненецкий автономный округ) и ПСК «Оленевод» (РК, Воркута) в возрасте от 16 лет. Среди участников были победители и призеры заездов пошлых лет.

Гонка началась от площади Юбилейной. Упряжки проехали по центральной улице Воркуты до УСЗК «Олимп». Каждый год к участию в мероприятия активно присоединяются молодые оленеводы, которые с детства учатся управлять упряжками, ведь для них олень как «арктический танк» незаменимое средство передвижения в тундре.

Среди мужчин быстрее всех трассу прошел Василий Вылко (СПК «Красный октябрь»), на втором месте – Антон Хозяинов (ПСК «Оленевод»). Победителю достался новый снегоход «Буран». Среди женщин лучшее время показала Наталья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), второй к финишу пришла Софья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), на третьем месте – Юлия Тайборей. Победительница также получила награду. Специальный приз, учрежденный для самого молодого участника гонок, получил 16-летний Егор Хозяинов (ПСК «Оленевод»). Как именно их наградили, не уточняется.

Также в рамках Праздника Севера на открытой сцене УСЗК «Олимп» прошел ежегодный конкурс детских и женских национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. Самый красивый наряд определяли по аплодисментам зрителей. Все участник конкурса получили сладкие призы, а победители были награждены ценными подарками.

Во время праздника на площади Центральной работала торговая ярмарка, жители и гости города могли покататься на оленьих упряжках и снегоходах, посетить чум и отведать национальную кухню народов Крайнего Севера. Для маленьких горожан на площади прошла спортивно-развлекательная программа.

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