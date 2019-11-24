2019-11-24T18:17:21+03:00
Общество

В Воркуте прошли гонки на оленьих упряжках

В городе отметили «Праздник Севера»
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ВоркутыФото: пресс-служба администрации Воркуты
Изменить размер текста:

В канун 76-летия города в Воркуте прошел ежегодный «Праздник Севера», главным событием которого традиционно стали гонки на оленьих упряжках. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В этом году в заездах на оленьих упряжках приняли участие 17 мужчин и шесть женщин из СПК «Красный октябрь» (Ненецкий автономный округ) и ПСК «Оленевод» (РК, Воркута) в возрасте от 16 лет. Среди участников были победители и призеры заездов пошлых лет.

Гонка началась от площади Юбилейной. Упряжки проехали по центральной улице Воркуты до УСЗК «Олимп». Каждый год к участию в мероприятия активно присоединяются молодые оленеводы, которые с детства учатся управлять упряжками, ведь для них олень как «арктический танк» незаменимое средство передвижения в тундре.

Среди мужчин быстрее всех трассу прошел Василий Вылко (СПК «Красный октябрь»), на втором месте – Антон Хозяинов (ПСК «Оленевод»). Победителю достался новый снегоход «Буран». Среди женщин лучшее время показала Наталья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), второй к финишу пришла Софья Хозяинова (ПСК «Оленевод»), на третьем месте – Юлия Тайборей. Победительница также получила награду. Специальный приз, учрежденный для самого молодого участника гонок, получил 16-летний Егор Хозяинов (ПСК «Оленевод»). Как именно их наградили, не уточняется.

Также в рамках Праздника Севера на открытой сцене УСЗК «Олимп» прошел ежегодный конкурс детских и женских национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. Самый красивый наряд определяли по аплодисментам зрителей. Все участник конкурса получили сладкие призы, а победители были награждены ценными подарками.

Во время праздника на площади Центральной работала торговая ярмарка, жители и гости города могли покататься на оленьих упряжках и снегоходах, посетить чум и отведать национальную кухню народов Крайнего Севера. Для маленьких горожан на площади прошла спортивно-развлекательная программа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывший ведущий шоу «Орел и решка» рассказал, как пас оленей в тундре

Воркутинец Евсей Ковалев снял цикл блогов о приключении по Республике Коми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Им бы понедельники взять и отменить! В СК рассказали о самом опасном дне для посещения врача
Александр Бастрыкин подчеркнул, что чаще всего именно в этот "коварный" день возбуждались дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неоказании помощи больному
Новости 24
Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умер
В этом году в Коми построили 888 частных домов
В Усть-Вымском районе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под УАЗ
На пожаре в Ижемском районе погибли два человека
Под Ухтой столкнулись две легковушки: погибла 20-летняя девушка
В 2020 году в Коми подорожает электроэнергия
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
Сыктывкарцев просят помочь погорельцам с улицы Депутатской
Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек