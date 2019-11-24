Сыктывкарцы встретились с известным режиссером-документалистом

Вчера в Сыктывкаре показали третий фильм из программы фестиваля «Кино в пути». На показ приехал режиссер фильма «Новая» Аскольд Куров, имеющий в багаже несколько международных наград и номинировавшийся на премию «Ника». Он ответил на вопросы зрителей и рассказал о деталях съемки.

Аскольд Куров имеет несколько международных наградФото: Дарья ЮДИНА

Фестиваль «Кино в пути» посвящен проблемам защиты прав человека. Картина «Новая» соответствует духу фестиваля. Фильм рассказывает о буднях журналистов «Новой газеты», известной громкими расследованиями и правозащитной деятельностью. Корреспондентов «Новой газеты» наградили журналистской премией ЮНЕСКО, премией журнала «Тайм» и Нобелевской премией.

Но не только по этой причине известный режиссер Аскольд Куров взялся за съемки фильма «Новая».

- Как я выбираю темы для фильмов? Во время съемок я пытаюсь найти ответы на свои вопросы это и помогает мне определиться, - объяснил Аскольд Куров.

Сыктывкарцы расспрашивали документалистаФото: Дарья ЮДИНА

Режиссер-документалист Аскольд Куров в своих работах поднимает непростые темы. Так, он снял фильм о деле Олега Сенцова украинского кинодеятеля, которого обвиняли в создании террористического сообщества и который в знак протеста объявил голодовку. В картине «Новая» показываются рабочие процессы внутри редакции газеты «Новой газеты». В фильме эпизоды о праздновании дня рождения издания и поздравления мужской половины редакции с Днем защитника Отечества перемежались пугающими сценами с неизвестным порошком в конверте, который прислали в качестве угрозы, и переживаниями за судьбу Али Феруза. Журналиста «Новой газеты» Али Феруза едва не депортировали в Узбекистан, где ему угрожала смерть или долгое заключение в тюрьме, но вмешался Европейский суд по правам человека, и мужчину удалось спасти.

Зрителям фильм понравилсяФото: Дарья ЮДИНА

Именно дело Али Феруза было в центре повествования, и эпизод с встречей журналиста в аэропорту стал кульминацией фильма. «Новая» отличается от привычных документальных фильмов, её можно назвать кинохроникой. Съемки шли только в редакции, и как отметил Аскольд Куров, это было «такая герметичная история была принципиально-концептуальным решением». И такой формат понравился зрителям. В конце показа звучали аплодисменты.

Не только аплодисменты показали интерес гостей показа. Аскольду Курову задали много вопросов. Его спрашивали, почему в определенных моментах он принял то или иное сценарное решение, редактировали ли журналисты отснятый материал и как шли съемки. Прозвучал вопрос об эпизоде с порошком: документалиста спросили, должны кинодеятели рисковать собой в такие моменты ради произведения.

- Каждый решает сам для себя. В таких случаях существует определенный риск. Но зачем этим заниматься, если ты в такие моменты убегаешь? Так только предаешь себя, - ответил Аскольд Куров.

Режиссеру задали вопрос и о Шиесе.

- Я слежу за ситуацией на Шиесе. Насколько мне известно, там с самого начала находился режиссер. Так что один фильм о борьбе на станции, как минимум, стоит ждать, - заметил документалист.

Скоро покажут четвертый фильм из программы фестиваля "Кино в пути"Фото: Дарья ЮДИНА

В завершение встречи организаторы анонсировали последний показ в рамках фестиваля «Кино в пути». Точку в сыктывкарских показах поставит фильм «Пять минут свободы».

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