Стало известно, кто претендует на кресло мэра Ухты
В Ухте рассекретили имена кандидатов на пост мэра. Всего на кресло главы администрации претендуют три человека. Об этом сообщает пресс-служба ухтинской администрации.
Один из кандидатов действующий мэр Ухты, действие контракта которого истекает в 2020 году. До того как занять должность в Ухте, был первым заместителем главы сыктывкарской администрации.
Также занять кресло ухтинского мэра хочет заместитель Магомеда Османова Марина Метелева. В администрации отвечает за все, что касается культуры. Ранее была замминистра культуры Коми.
Последний претендент — Владимир Суранов. Возглавляет Совете ветеранов ухтинского управления МВД. Также является директором похоронного бюро «Ритуал».
Кто из этой троицы станет мэром Ухты, станет известно 3 декабря. Как и в Сыктывкаре, его выберут депутаты Совета города.
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ИСТОЧНИК KP.RU