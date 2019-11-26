2019-11-26T12:10:54+03:00
Общество

Стало известно, кто претендует на кресло мэра Ухты

В выборах будут участвовать три человека
Дарья ЮДИНА
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Здание ухтинской администрации. Фото с сайта администрации МО ГО "Ухта"Здание ухтинской администрации. Фото с сайта администрации МО ГО "Ухта"
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В Ухте рассекретили имена кандидатов на пост мэра. Всего на кресло главы администрации претендуют три человека. Об этом сообщает пресс-служба ухтинской администрации.

Один из кандидатов действующий мэр Ухты, действие контракта которого истекает в 2020 году. До того как занять должность в Ухте, был первым заместителем главы сыктывкарской администрации.

Также занять кресло ухтинского мэра хочет заместитель Магомеда Османова Марина Метелева. В администрации отвечает за все, что касается культуры. Ранее была замминистра культуры Коми.

Последний претендент — Владимир Суранов. Возглавляет Совете ветеранов ухтинского управления МВД. Также является директором похоронного бюро «Ритуал».

Кто из этой троицы станет мэром Ухты, станет известно 3 декабря. Как и в Сыктывкаре, его выберут депутаты Совета города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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