Пекут сладости, мастерят экомешочки, ведут психологические игры: как живут активные мамы Сыктывкара

В Сыктывкаре прошел ежегодный фестиваль, посвященный самому главному человеку в жизни каждого, - маме. «МамаФест» проходит в столице Коми уже четвертый год - он собирает активных горожанок, который успевают растить детей, работать, заниматься хобби, инициировать проекты и путешествовать. Корреспондент «КП-Коми» пообщался с активными мамами и попытался узнать, в чем их секрет и откуда они черпают энергию.

Людмила Чемекова, ведущая трансформационных игр:

Людмила ведет трансформационные психологические игрыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У меня ДЦП, долгое время я не принимала этот факт, стеснялась, не любила рассказывать о себе. Сейчас примером своей жизни хочу доказать, что и с заболеванием можно быть полноценным членом общества. Во время второго декрета поняла, что хочу воплотить мечту стать психологом. И я переучилась. Теперь я психолог, нумеролог, ведущая трансформационных игр «Лила» и «Источники женской силы» — это мои основные виды деятельности. По-настоящему счастлива, рада помогать другим.

Анна Шевелева, печет вкусные сладости:

Анна печет сладости в свободное от работы времяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я работаю на основной работе, все-таки это стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Печь сладости — это хобби, настоящая отдушина, которым я занимаюсь иногда в ущерб сну. Пока не овладела тайм-менеджментом до такой степени, чтобы успевать все. Но хобби, работа, материнство — все это возможно совмещать. Главное - большое желание.

Екатерина Кудинова, делает экомешочки, шопперы, блокноты, а также ведет курс по осознанному питанию:

Екатерина делает экологические мешочкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Для меня мое дело - это самореализация, ощущение, что я приношу миру пользу. Не могу сказать, что мои проекты приносят большой доход, но они важны для меня, греют душу. Для его продвижения важна поддержка семьи (помогает муж и свекровь) и единомышленников. Радует, что в последний год в Сыктывкаре нашло развитие сообщество мам. Я когда узнала, что оно существует, то буквально вцепилась в него, как клещ — настолько все внутренне откликалось. Просто мы живем в замкнутом пространстве, зачастую даже соседней не знаем, а потребность общения (особенно для мам маленьких детей) остается нереализованной. Это довольно болезненно, поэтому быть в сообществе, где ты со всеми на одной волне, это круто.

Анастасия Шандер, делится знаниями о система планирования Bullet journal:

«Счастливая мама = счастливая семья», - говорит Анастасия.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Насколько в Сыктывкаре можно быть активной мамой? Советую вступить в наш мамский чат — там кипит жизнь! Все события города, советы, рекомендации. Еще один момент: чтобы маме оставаться в ресурсе, нужно не забывать о себе. Счастливая мама равно счастливая семья — это закон работает на 100 %.

Фестиваль - это десятки лекций и мастер-классов. На фото - психолог Илья СоболевФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

О фестивале

Одна из организаторов фестиваля «МамаФест» Лилия Терегулова:

- Фестиваль «МамаФест» проходит с 2015 года. Наша задача — организовать праздник для мам. Самое главное, чтобы мама, которая испытает дефицит положительных эмоций, разнообразила свою жизнь. Мы хотим, чтобы мама была в центре, наконец-то отдохнула, выдохнула, расслабилась, получила новый глоток вдохновения и поняла, что в этот день все — для нее.

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