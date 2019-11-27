2019-11-27T15:42:50+03:00
Общество

«Ростелеком» в Коми подключил к Всемирной сети дом-интернат для престарелых и инвалидов

Интернет позволил расширить границы жизни для сотни больных людей, ограниченных в возможностях передвижения.
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Благодаря компании «Ростелеком» в Коми более 100 человек в возрасте от 25 до 90 лет в доме-интернате получили выход во Всемирную сеть.Благодаря компании «Ростелеком» в Коми более 100 человек в возрасте от 25 до 90 лет в доме-интернате получили выход во Всемирную сеть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Коми филиала ПАО «Ростелеком» подключили к интернету по технологии PON* дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в поселке Нижний Одес. В нем проживает более 100 человек в возрасте от 25 до 90 лет, половина из которых – это люди, ограниченные в возможностях передвижения.

Теперь жителям дома-интерната доступны высокоскоростной интернет (до 300 Мбит/с) и «Wink Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 каналов.

В учреждении создан кабинет реабилитации, где установлены стационарные компьютеры. Здесь все желающие могут обучаться компьютерной грамотности и проводить время во Всемирной сети. Те, кто хочет получить индивидуальный доступ в интернет, могут стать абонентами «Ростелекома». В настоящее время уже 7 человек пользуются интернетом в собственных комнатах.

Надежда Чистова, директор Республиканского Нижне-Одесского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

- Мы стремимся обеспечить максимально благоприятные условия для наших постояльцев. Для многих из них из-за ограниченности в передвижении дом инвалидов становится единственной средой обитания. А интернет – это то средство, которое расширяет границы жизни.

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

- Реализация таких проектов – вроде бы незначительных с точки зрения экономики, но очень важных по человеческим меркам – помогает нам лишний раз задуматься, насколько социально значима наша профессия. И важно, что руководство интерната хорошо понимает значение телекоммуникаций для адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями.

*PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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