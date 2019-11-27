Чиновники Коми смогут больше тратить на участие в выборах

В следующем году в Коми пройдут выборы в Государственный совет. Подготовку к ним уже начали. Сегодня профильный комитет рассмотрел законопроект, разрешающий увеличивать траты на участие в выборах.

Так, максимальный размер избирательных фондов у претендентов на место депутата регионального парламента может вырасти с 45 миллионов рублей до 60 миллионов рублей. В случае принятия закона гражданам разрешат давать больше денег участникам выборов. Это позволит избавиться от ненужных судебных дел.

В Коми есть пример такого дела: экс-депутата Госсовета Коми Михаила Брагина судили за то, что он «протащил» 500 тысяч рублей в свой фонд через подставное юридическое лицо. Тогда максимальный размер взноса равнялся 500 тысячам рублей, больше люди переводить не могли. Поэтому Михаил Брагин пошел на противозаконное нарушение: пожертвованный миллион разделил на «законную» и незаконную» части.

Этот законопроект рассмотрят завтра на заседании сессии Госсовета Коми.

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