2019-11-26T15:44:59+03:00
Общество

В Сыктывкаре Октябрьский проспект перекроют на полгода

Мэрия просит не паниковать - ограничение движения временное, но очень нужное для ремонта обветшавших сетей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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«Эти работы необходимы», - говорит Александр Гонтарь.«Эти работы необходимы», - говорит Александр Гонтарь.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сыктывкаре ориентировочно с февраля по конец июня следующего года перекроют главную дорожную артерию города — Октябрьский проспект. С чем это связано, рассказали на пресс-конференции в городской мэрии.

Октябрьский проспект ждет глобальная ремонтная кампания. Она стартует с начала следующего года. Перекроют порядка 900 метров от перекрестка улицы Орджоникидзе до дома №123 по Октябрьскому проспекту (неподалеку от пивзавода). Ориентировочно уже с февраля начнется работа по замене водопроводных труб.

Начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь отметил, что разумно и правильно синхронизировать работу коммунальных и дорожных служб, чтобы «минимизировать ситуации по вскрытию дорожного полотна». В столице Коми были не редки ситуации, когда перекапывали свежеположенный асфальт для замены обветшавших коммуникаций.

- Эти работы необходимы. Отсрочить их не представляется возможным, - отметил Александр Гонтарь — Предприятия («Водоканал» и «Жилкомсервис») сформировали свои ремонтные программы. На временный, но продолжительный период вынуждены будем закрыть движение. Предположительно с января по июнь (как позже уточнил генеральный директор ОАО «Водоканал» Константин Тимшин — с февраля). Но будем отталкиваться от ситуации и постараемся закончить работы раньше.

Улица будет перекрыта по всей ширине проезжей части для безопасности движения и для того, чтобы ремонтной кампании ничего не мешало. Сейчас мэрия прорабатывает вопросы по предотвращению дорожного коллапса с ГИБДД. Например, транзитный транспорт направят по малой объездной дороге и улице Индустриальной, потоки общественного транспорта - по улицам Карла Маркса и Энгельса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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