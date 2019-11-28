4 добрые истории, которые вас растрогают: как в Сыктывкаре изменились бездомные животные, когда обрели семью

30 ноября отмечается Всемирный день защиты животных. К этому событию «КП-Коми» собрала трогательные истории о травмированных собаках и кошках, чья жизнь висела на волоске. Их предавали, били и издевались, но благодаря людям с щедрым сердцем жизнь подарила им второй шанс.

Одноглазый бездомыш

Горожане обнаружили рыжего котенка с проколотым глазом в одном из домов Сыктывкара. Зрелище было страшным, глазное яблоко висело. Волонтеры спасли малыша, он пережил несколько операций.

Мурашка теперь весит 7 кило

– На работе коллега предложила стать хозяйкой травмированного котенка, которого взяла на временное содержание. Я увидела фото малыша, он был завернут в желтое полотенце, на месте правого глаза – обработанная зеленкой рана. Недолго думая сказала, что беру. Это не был порыв доброго сердца. Я просто решила взять кота, почему нет? Ведь живу одна, – говорит Анна Подорова.

Она назвала кота Мурашкой, потому что он любил рыться в цветочных горшках, как муравей. Первые дни прятался за диваном, на руки не шел, смотрел подозрительно. Через месяц оттаял, стал игривым, да и рана на глазу затянулась. С тех пор прошло шесть лет. Пугливый одноглазый котенок вырос в самоуверенного 7-килограммового кота.

– В первые годы жизни он был закрытым, теперь же кот рубаха-парень. Если приходит незнакомый ему гость, то уже через 10 минут Мурашка ложится к нему на колени. Если долго нет меня дома, то вечером устраивает истерику, мол, где была, я же скучал. Мне кажется, что все бездомыши, которые обрели любящих хозяев, имеют особенную чуткость. Они как бы благодарят за доверие, мол, спасибо, человек, что не бросил, не оставил, –убеждена Анна.

Принесли усыплять

Сыктывкарка Наталья Агафонова познакомилась с кошкой в 2012 году, когда ухаживала за животными в приюте «Кошки за окошком».

– Тогда в приюте находилась больная обездвиженная кошечка, и мы, волонтеры, делали ей по очереди массаж.Надеялись, что это поможет ей вернуть двигательную активность. Но кошечка не выжила, – вспоминает Наталья.

Это событие оставило глубокий след в душе. Однажды Наталья пришла в приют и увидела беленькую обездвиженную кошечку с переломом позвоночника – она упала с балкона третьего этажа. Хозяева решили не обременять себя инвалидом и принесли ее в ветклинику на усыпление. Но малышку заметили волонтеры приюта «Кошки за окошком».

На фото Сказка выглядит грустной. На самом деле она невероятно добрая и ласковая кошечка

– Решение забрать Сказку домой созрело мгновенно. Я понимала, на что решаюсь, взяв кошку инвалида, которая, возможно, и не проживет долго. Но пусть она будет домашней, сколько бы ей не было отпущено,– рассказывает Наталья.

Сказку приняли на ура все домочадцы — 5 собак и 4 кошки. Они как будто поняли, что та особенная кошка и ни разу за 7 лет ее не обидели. За эти годы Сказка научилась вполне прилично ходить, хотя задние лапы ей до сих пор не подчиняются.

– Но Сказка иногда так разбегается, что и не догонишь! Научилась карабкаться по мебели на передних лапах. С туалетом у нее есть некоторые проблемы, но я научилась помогать кошке, понимая ее с полувзгляда. Мне совсем не в тягость ее особенности. Именно животные проверяют нас, способны ли мы оставаться людьми, – говорит Наталья.

Не хотел слезать с рук

Наталия Долгополова прочитала пост о Мано в группе «Кошки за окошком» и решила взять больного животного на передержку.

– К нам Мано попал, когда прошел интенсивный курс лечения и опасность смерти миновала. Супруг разрешил приютить животное временно, но я брала Мано на передержку с хитрым расче том оставить его насовсем. Расчет оказался верным, – улыбается Наталия.

Мано - добродушный и доверчивый

Первые месяцы котенок не хотел слезать с рук новой хозяйки. Наталья работала дома за компьютером, но чтобы малыш не скучал, она сделала слинг из шарфа, укладывала туда Мано. Так вдвоем и трудились.

– Потом он стал самостоятельным и деловым. Вырос красивым, но небольшим – сказались травма, обморожение и истощение в детстве. Дома у меня со временем обосновались еще четыре кошки. Мано над ними главенствует. Он добрый котик, но с характером, дисциплину в прайде держит. А к знакомым людям относится с бесконечным добродушием и доверием, – говорит Наталья.

Пуля застряла в позвоночнике

В мае на Удоре шаловливого щенка подстрели из винтовки, после подстрелил пьяный местный житель. Две пули застряли в теле собаки: одна этого у нее отнялись ноги – в позвоночнике, другая – в брюшной полости. Волонтеры собрали деньги на операцию, отправили щенка на операцию в Вологду. После операции собаку местные зооволонтеры по необъяснимым причинам решили не возвращать — держали ее в клетке на холодном полу.

Фотографии истощенной собаки, у которой сквозь шерсть проступали ребра, попали в соцсеть, и коми зоозащитница Илона Соколова отправилась в Вологду. Не без помощи прокуратуры и полиции ей удалось забрать щенка.

За судьбой Лисенка следило два региона

Теперь Лисенок живет в Сыктывкаре у Илоны, считает ее своей мамой и даже немного ревнует к собратьям — в доме зоозащитницы обитают еще три собаки и одноглазый кот. По рекомендациям специалистов Илона учит щенка стоять и держать равновесие. Уже есть первые успехи.

– Что бы ни происходило в нашем доме, Лисенок всегда в гуще событий, –рассказывает о своей питомице Илона.– Особенная связь у нее установилась с Чарой, собакой-инвалидом, у которой ампутирована лапа. Эта «парочка» готова общаться и играть друг с другом с утра до ночи. К сожалению, Лиса до сих пор панически боится посторонних. Те боль и страдания, что принесли люди ей в юном возрасте, по всей видимости, нанесли серьезные душевные травмы.

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