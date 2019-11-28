Александр Макаренко стал зампредседателя Госсовета Коми

Александра Макаренко назначили на должность заместителя председателя Государственного совета Коми. Постановление об этом приняли сегодня на заседании регионального парламента.

Александр Макаренко был председателем Совета Ухты. В марте 2011 года возглавил комитет Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В 2013 году стал исполнять обязанности секретаря республиканского отделения партии «Единая Россия». Позже он занял должность зампредседателя Госсовета Коми. 22 февраля 2019 года написал заявление о сложении полномочий вице-спикера. 20 июня депутаты Госсовета проголосовали за сложение полномочий.

У представителя фракции КПРФ в Госссовете Олега Михайлова возникли вопросы по поводу назначения.

- Александр Петрович, мы только 20 июня приняли вашу добровольную отставку с поста зампредседателя? С чем связаны такие карьерные скачки? — спросил депутат.

Александр Макаренко ответил, что возвращения на должность от него потребовала партия.

Решение по поводу его назначения не было единогласным: несколько депутатов проголосовали «против», один человек воздержался. Но большинство депутатов согласились с назначением.

Напомним, что ранее должность зампредседателя регионального парламента занимал Владимир Косов.

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