2019-11-28T10:54:37+03:00
Общество

Александр Макаренко стал зампредседателя Госсовета Коми

Ранее он занимал аналогичную должность
Дарья ЮДИНА
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Александр Макаренко рядом с председателем Госсовета Надеждой ДорофеевойАлександр Макаренко рядом с председателем Госсовета Надеждой ДорофеевойФото: Дарья ЮДИНА
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Александра Макаренко назначили на должность заместителя председателя Государственного совета Коми. Постановление об этом приняли сегодня на заседании регионального парламента.

Александр Макаренко был председателем Совета Ухты. В марте 2011 года возглавил комитет Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В 2013 году стал исполнять обязанности секретаря республиканского отделения партии «Единая Россия». Позже он занял должность зампредседателя Госсовета Коми. 22 февраля 2019 года написал заявление о сложении полномочий вице-спикера. 20 июня депутаты Госсовета проголосовали за сложение полномочий.

У представителя фракции КПРФ в Госссовете Олега Михайлова возникли вопросы по поводу назначения.

- Александр Петрович, мы только 20 июня приняли вашу добровольную отставку с поста зампредседателя? С чем связаны такие карьерные скачки? — спросил депутат.

Александр Макаренко ответил, что возвращения на должность от него потребовала партия.

Решение по поводу его назначения не было единогласным: несколько депутатов проголосовали «против», один человек воздержался. Но большинство депутатов согласились с назначением.

Напомним, что ранее должность зампредседателя регионального парламента занимал Владимир Косов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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