Сыктывкарские активисты каждый день стоят с одиночными пикетами на главной площади Коми

В Сыктывкаре активисты каждый день стоят в одиночных пикетах на Стефановской площади с плакатом «Здесь запрещено запрещать митинги и пикеты». Повод - потребовать у администрации отменить постановление, которое запрещает людям выходить с мирным протестом на главную площадь республики.

В минувшую субботу, 23 ноября, впервые за 10 лет сыктывкарцы митинговали у стен мэрии. Они просили у городских властей вернуть им площадь для митингов, пикетов, мирных собраний. Сейчас это запрещено, так как в Госсовете Коми располагается Конституционный суд, а, как известно, около судов запрещено проводить публичные мероприятия. Но, как доказал Верховный суд 1 ноября, у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». Именно поэтому активисты решили стоять на площади с одиночными пикетами.

Фото Татьяны Ивановой

- Мы стоим каждый день около 30 минут. Полицейские к нам подходят, спрашивают документы. Я отказываюсь предоставлять паспорт, так как согласно N 3-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «О полиции» стражи правопорядка могут смотреть документы, удостоверяющие личность, только если есть основания подозревать в совершении правонарушения. Отмечу также, что мы будем стоять на главной площади Коми, пока есть желающие, - рассказала активистка Татьяна Иванова.

Примечательно, что первый пикет после долгого перерыва провела на Стефановской площади в субботу Вера Терешонкова (по ее жалобе Верховный суд выпустил эпохальное постановление). Тогда ее впервые за много лет не арестовали, что активисты расценили знаком перемен.

Предыстория вопроса

История табу на митинги и пикеты на Стефановской площади столицы Коми уходит корнями в 2008 год, когда появилось постановление администрации Сыктывкара о запрете на проведение любых публичных мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания судов. В июле 2011 года Конституционный суд РК переехал в здание Госсовета Коми на площади. В этом же месяце мэрия внесла поправки в постановление, увеличив запретную зону до 150 м. Из-за переезда Конституционного суда Коми главная площадь столицы стала недоступной для митингующих. В 2012 году был принять республиканский закон, который закреплял запрет.

Все эти годы небольшая группа общественников продолжала выходить на площадь с требованием открыть ее для людей. 2019 год стал переломным. 30 апреля Европейский суд по иску Григория Каблиса признал запрет республиканских властей противоречащим 11 статье Европейской конвенции, которая гарантирует свободу мирных собраний. 1 ноября по жалобе активистки Веры Терешонковой Конституционный суд РФ признал запрет неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». В СМИ это отразилось громкими заголовками - «Суд запрещает запрещать».

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