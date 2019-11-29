От турнира «Parma Fights» до благотворительного концерта: выходные в Сыктывкаре

Уик-энд с 30 ноября по 1 декабря предлагает сыктывкарцам на выбор несколько развлечений. Можно понаблюдать за боями на турнире смешанных единоборств, подискутировать на тему прав человека на показе «5 минут свободы» или удовлетворить чувство прекрасного в Нацгалерее и в Театре оперы и балета. Также можно отдохнуть с двойной пользой, сходив на благотворительный концерт: одновременно поможете фонду «Сила добра» и проведете весело время со всей семьей. Все подробности в афише.

ЧТО: В субботу покажут последний фильм из программы фестиваля «Кино в пути», посвященного защите прав человека. «Пять минут свободы» расскажут о современных активистах и участниках легендарной «демонстрации семерых», протестовавших против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. Вход на показ свободный, нужно только зарегистрироваться.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 30 ноября в 18 часов.

ЧТО: Известные артисты и творческие коллективы Коми соберутся на благотворительном концерте. Деньги, вырученные от продажи билетов, направят в фонд «Сила добра». Концерт отметится не только творческой программой: организаторы обещают встречу с обитателями контактного зоопарка, сумасшедшую лабораторию и мир виртуальной реальности. Стоимость билетов 300 рублей.

ГДЕ: Концертный зал «Сыктывкар» (Улица Бабушкина, 22).

КОГДА: 30 ноября с 17 до 20 часов.

Фото с сайта театра оперы и балета

ЧТО: Театр оперы и балета на этих выходных покажет постановки на любой вкус. Музыкальным гурманам понравится салон, посвященный творчеству Петра Чайковского. Для семейного отдыха подойдет музыкальная сказка «Золушка». Тем, кому по душе запутанные любовные истории, стоит сходить на мюзикл «Миллионерша». А вторник на следующей неделе стоит забронировать под концерт «Фонограф-Симфо-Джаза», которым руководит участник шоу «Голос» Сергей Жилин. Билеты на все постановки и концерт можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Музыкальный салон «П.И. Чайковский. Дневники» — 29 ноября в 18 часов 30 минут; музыкальная сказка «Золушка» — 1 декабря в 11 часов; мюзикл «Миллионерша» 1 декабря в 18 часов; Фонограф-джаз-бенд Сергея Жилина 3 декабря в 19 часов.

ЧТО: На юбилейный турнир «Parma Fights» по смешанным единоборствам съедутся гости не только из городов Коми, но и из Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Салехарда. Также будут участвовать бойцы из Киргизии, что сделает турнир международным. Стоимость билетов от 200 рублей и выше.

ГДЕ: КСЦ «Ренова» (Улица Димитрова, 14/1).

КОГДА: 30 ноября в 18 часов.

ЧТО: На этой неделе в Нацгалерею открылись две выставки с экспонатами из фондов Государственного музея истории религии. Первая выставка «По старому Китаю» посвящена древней культуре Поднебесной. А «Многоголосье русского искусства» редкий шанс увидеть в Сыктывкаре сокровища русской живописи.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми (Улица Кирова, 44).

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

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