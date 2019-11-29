2019-11-29T15:16:39+03:00
Общество

Скоро в Сыктывкар привезут лед для новогодних городков

Осталось нарезать чуть больше 50 ледовых плит
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкар привезут лед для создания городков. Фото пресс-службы сыктывкарской мэрииВ Сыктывкар привезут лед для создания городков. Фото пресс-службы сыктывкарской мэрии
Изменить размер текста:

Скоро в Сыктывкаре начнут монтировать ледовые городки. Нужное количество плит уже почти нарезали, пишет пресс-служба мэрии.

Сегодня представители сыктывкарской мэрии посетили участок у краснозантонского моста, где заготавливают ледовые плиты. По словам мастер МКП «Жилкомсервис» Анатолия Черных, заготовку начали 26 ноября. Осталось нарезать 50 плит (2 на 1 метр) и еще несколько (два на полтора метра). Всего для создания ледовых городов в Сыктывкаре и в прилегающих поселках понадобится 350 таких плит.

Осталось нарезать чуть больше 50 плит. Фото пресс-службы мэрии

Осталось нарезать чуть больше 50 плит. Фото пресс-службы мэрии

— Лёд качественный, толщиной 30 сантиметров, как и необходимо по техзаданию, пояснил Анатолий Черных.

Кроме того, в Орбите, Давпоне, Лесозаводе, Седкыркеще, Верхнем и Нижнем Чове планируют установить живые новогодние ели, а в Краснозатонском и Верхней Максаковке – искусственные. Также городки украсят фигуры Деда Мороза, Снеговика и животных.

Стефановскую площадь начнут готовить к Новому году в первой декаде декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стефановская площадь в Сыктывкаре к Новому году превратится в царство Снежной королевы

В столице Коми и в прилегающих поселках появятся десять праздничных городков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Уральские сказки о пропавших сотнях миллионов
В суде выяснилось, что депутат Заксобрания Свердловской области Геннадий Ушаков через родных и знакомых влияет на десяток успешных фирм. Но если верить декларациям о доходах - зарабатывает на уровне продавца «Пятерочки»
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
В Коми на переселение людей из аварийного жилья потратят 578 миллионов рублей
Имя нового мэра Сыктывкара станет известно 10 декабря
Прогноз погоды от Коми ЦГМС: начало декабря удивит
В Сыктывкар вернется фото, которое побывало в космосе
В Коми для владельцев транспорта на газе уменьшат налог
На перепись населения в Коми потратят 15 миллионов рублей
В Коми введут льготные тарифы на услуги ЖКХ для предпринимателей
В Сыктывкар приехал глава МВД России Владимир Колокольцев
Проблема полигона на Шиесе вошла в топ популярных причин для протеста в России
Уроженка Сыктывкара выпустила первый тизер фильма про перевал Дятлова и Маньпупунер
Усть-цилемский убийца-расчленитель спрятал труп жертвы в яме уличного туалета
В Коми наконец-то устаканится погода
Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умер
В этом году в Коми построили 888 частных домов
В Усть-Вымском районе трехлетний ребенок выбежал на дорогу и попал под УАЗ
На пожаре в Ижемском районе погибли два человека
Под Ухтой столкнулись две легковушки: погибла 20-летняя девушка
В 2020 году в Коми подорожает электроэнергия
Лыжник из Коми занял второе место на Кубке России
Сыктывкарцев просят помочь погорельцам с улицы Депутатской
Число претендентов на пост сыктывкарского мэра осталось прежним
Экстремал из Коми выиграл машину в лотерею
В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку
Температура на выходных в Коми подскочит вверх
В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения
А медведь-то ненастоящий. В конкурсном логотипе к 240-летию Сыктывкара нашли плагиат
Эксперты «Ростелеком-Солар» выявили более сотни новых незакрытых уязвимостей в компонентах АСУ ТП
В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек