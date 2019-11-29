Скоро в Сыктывкар привезут лед для новогодних городков

Скоро в Сыктывкаре начнут монтировать ледовые городки. Нужное количество плит уже почти нарезали, пишет пресс-служба мэрии.

Сегодня представители сыктывкарской мэрии посетили участок у краснозантонского моста, где заготавливают ледовые плиты. По словам мастер МКП «Жилкомсервис» Анатолия Черных, заготовку начали 26 ноября. Осталось нарезать 50 плит (2 на 1 метр) и еще несколько (два на полтора метра). Всего для создания ледовых городов в Сыктывкаре и в прилегающих поселках понадобится 350 таких плит.

Осталось нарезать чуть больше 50 плит. Фото пресс-службы мэрии

— Лёд качественный, толщиной 30 сантиметров, как и необходимо по техзаданию, пояснил Анатолий Черных.

Кроме того, в Орбите, Давпоне, Лесозаводе, Седкыркеще, Верхнем и Нижнем Чове планируют установить живые новогодние ели, а в Краснозатонском и Верхней Максаковке – искусственные. Также городки украсят фигуры Деда Мороза, Снеговика и животных.

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