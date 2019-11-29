2019-11-29T15:53:54+03:00
Общество

Флаг Коми облетел Землю больше двух тысяч раз

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров вернул его домой
Дарья ЮДИНА
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Антон Шкаплеров вернул в Коми флаг, который облетел Землю больше двух тысяч раз. Фото пресс-службы главы республикиАнтон Шкаплеров вернул в Коми флаг, который облетел Землю больше двух тысяч раз. Фото пресс-службы главы республики
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Флаг Коми побывал на международной космической станции. Находясь внутри, он облетел Землю больше двух тысяч раз. Сегодня летчик-космонавт Антон Шкаплеров передал флаг главе региона Сергею Гапликову. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

В 2017 году ученики сыктывкарской школы № 12 им. О. Кошевого отдали летчику-космонавту, Герою России и ведущему специалисту Ракетно-космической корпорации «Энергия» Павлу Виноградову совместную фотографию и флаг республики. Школьники попросили доставить снимок и флаг на международную космическую станцию. Это сделал Антон Шкаплеров.

Флаг передали Сергею Гапликову. Фото пресс-службы главы Коми

Флаг передали Сергею Гапликову. Фото пресс-службы главы Коми

— Я горжусь тем, что мне выпала такая честь, и флаг Республики Коми побывал на международной космической станции во время международной миссии – со мной летали также американский и японский астронавты. Не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться тем, что его флаг был в космосе, а ваш побывал, облетев более 2 тысяч раз нашу планету, - рассказал летчик-космонавт на встрече с Сергеем Гапликовым.

На этой встрече также присутствовала руководитель проектов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России Ирина Исаева. Вместе с главой Коми и Антоном Шкаплеровым она обсудила сотрудничество Коми и Федерации космонавтики. Позже Антон Шкаплеров увидится с учениками из школы № 12 и студентами СГУ имени Питирима Сорокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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