За кресло мэра Сыктывкара будут бороться три кандидата

Сегодня в Сыктывкаре конкурсная комиссия рассмотрела документы кандидатов на пост мэра. Выбыл один претендент — безработный Сергей Кассель. Причиной стало отсутствие высшего образования. Его наличие обязательное требование для участников выборов.

В итоге за кресло мэра будут бороться и.о. мэра Наталья Хозяинова, координатор сыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова и председатель ТИКа Александр Воронин. Выбывший кандидат Сергей Кассель отметил, что решение комиссии оспаривать не будет и что для него участие в выборах принесло хороший опыт.

Напомним, что сыктывкарского сити-менеджера выберут 10 декабря депутаты Совета города. Голосование будет тайным.

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