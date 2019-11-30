В Корткеросе волки съели двух собак

В селе Корткерос волки напали на двух собак и съели их. Об этом сообщили местные жители.

Первый такой случай произошел в прошлый четверг, 21 ноября. Около пяти утра на улице Янтарной волки съели овчарку в 5 утра. Второй инцидент произошел во вторник, 26 ноября в районе больничного городка. На улице Эжвинской волки напали на кавказскую овчарку. Хищники не смогли утащить животное и разорвали прямо на месте.

В соцсетях призывают местных жителей быть осторожными.

– Если хотите, чтоб ваши питомцы были живы, заводите их в закрытое помещение, – советует автор поста.

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