2019-11-30T14:59:49+03:00
Общество

В Корткеросе волки съели двух собак

Эти случаи произошли с интервалом в пять дней
Поделиться:
Жителям советуют закрывать питомцев в помещенияхЖителям советуют закрывать питомцев в помещенияхФото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

В селе Корткерос волки напали на двух собак и съели их. Об этом сообщили местные жители.

Первый такой случай произошел в прошлый четверг, 21 ноября. Около пяти утра на улице Янтарной волки съели овчарку в 5 утра. Второй инцидент произошел во вторник, 26 ноября в районе больничного городка. На улице Эжвинской волки напали на кавказскую овчарку. Хищники не смогли утащить животное и разорвали прямо на месте.

В соцсетях призывают местных жителей быть осторожными.

– Если хотите, чтоб ваши питомцы были живы, заводите их в закрытое помещение, – советует автор поста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Волки продолжают терроризировать жителей Коми

В Емве хищники растерзали собаку рядом с детским садом, а в Сыктывкаре зверь гулял по улице (подробнее)

Под Сыктывкаром волки загрызли шарпея на глазах ребенка

Сыктывкарский коттеджный поселок Яг-Кар терроризирует стая хищников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие газовые колонки 2019: рейтинг топ-7 по версии КП
Газовые водонагреватели – отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на оплате горячей воды. К тому же многие модели могут работать от баллона, что позволяет не зависеть от централизованных коммуникаций
Даст ли банк второй кредит, если не выплатил первый?
Решили с женой взять кредит на ремонт квартиры. Но у меня уже есть автокредит. Сосед говорит, что по новым правилам банк не даст мне второй. Правда ли это? И какие условия нужно выполнить, чтобы получить деньги? Андрей, Красноярск
Новости 24