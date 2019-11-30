В Коми чиновников и депутатов-коррупционеров хотят лишить повышенных пенсий

В Коми чиновников и депутатов, осужденных за коррупционные преступления, хотят лишить повышенных пенсий. Соответствующий законопроект внес в республиканский Госсовет прокурор региона Сергей Бажутов.

Глава надзорного ведомства предложил не предоставлять пенсионное обеспечение и пенсии за выслугу лет чиновникам или депутатам, если в их отношении него вступили в силу приговоры суда за преступления, совершенными во время работы на государственных и муниципальных должностях. По замыслу автора инициативы это произойдет, даже если уголовное дело было прекращено или было отказано в возбуждении уголовного дела и не возникло права на реабилитацию. Предполагается, что такие нововведения будет касаться главы Коми, депутатов Госсовета, вице-премьеров, глав администраций, руководителей органов исполнительной власти и других.

В пояснительной записке говорится, что в Коми складывается ситуация, когда должностные лица увольнялись или освобождались от должности по личной инициативе. При этом они находились под уголовным преследованием, а затем были осуждены за коррупционные преступления, совершенные во время службы. И по закону такие люди имеют право на повышенные пенсии, поскольку они лишились должностей не из-за преступлений. Прокуратура хочет эту ситуацию исправить. Законопроект рассмотрят 19 декабря.

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