Шведские спортсменки высмеяли массовую беременность российских лыжниц

Сразу четыре российские лыжницы, в том числе прославленная уроженка Коми Юлия Белорукова, готовятся стать мамами. Бэби-бум стал предметом насмешек в сборной Швеции по лыжным гонкам.

Еще в начале осени президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что сразу несколько спортсменок пропустят сезон из-за беременности. «Ни в следующем году, ни тем более в олимпийском я рожать никого не отпущу», – говорила руководитель федерации.

«Принудительный бэби-бум» не ушел от внимания шведской сборной по лыжным гонкам. Беременность по приказу - это уж слишком по-советски, считают иностранцы.

- Нужно отметить, что в России другая культура. Я бы никогда такого не сказала, да и девушки не станут такое слушать. Но Елена из старой советской культуры, и, кажется, она привнесла это в команду, - цитирует Expressen менеджера шведской сборной Карин Эрссон.

Российские лыжницы пока никак не отреагировали на критику руководителя федерации. Да им и не до этого. Будущие мамы проводят время в радостных хлопотах. Юлия Белорукова по-прежнему успевает активно вести Instagram. Однако она больше не публикует фото в полный рост, с помощью которых можно было бы оценить округлившийся животик. На днях девушка написала в stories, что не хочет афишировать подробности своей личной жизни.

- Моя личная жизнь - мое личное дело. И я предпочитаю жить ей вне Instagram, - написала спортсменка.

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