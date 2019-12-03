В Сыктывкаре указатели адресов приведут к единому стилю и подсветят

Сегодня в сыктывкарской мэрии прошла планерка. На ней главный архитектор города Владимир Рунг объяснил, какие требования предъявляются к адресным табличкам на зданиях.

Недавно в столице Коми провели инвентаризацию указателей адресов. Это сделали не только для того, чтобы привести внешний облик города в порядок. Сыктывкар готовится к всероссийской переписи населения в 2020 году, поэтому правильные адреса на зданиях должны упростить переписчикам работу.

Проверка мэрии показала, что у половины зданий Сыктывкара сложно распознать адрес: табличек либо нет, либо надпись на них не читается.

Так будут выглядеть указатели в исторической части городаФото: Дарья ЮДИНА

Владимир Рунг отметил, что многие таблички устарели. Он объяснил, что теперь в Сыктывкаре начнут действовать новые правила по размещению указателей адресов и их необходимо будет соблюдать всем владельцам зданий.

Места рядом с указателями должны будут освещатьсяФото: Дарья ЮДИНА

Так, в столице Коми введут два типа адресных указателей: для зданий в исторической части города и для всех остальных зданий. Таблички будут отличаться размерами и формой, но на всех улица и номер дома будут написаны белым шрифтом на синем фоне. Обязательное требование - место рядом с указателем должно быть хорошо освещено.

Дизайн табличек для всех остальных зданийФото: Дарья ЮДИНА

Размер таблички, цвет, шрифт, расстояние между адресными указателями, их количество на одном здании — все эти требования появятся в обновленных правилах благоустройства Сыктывкара. Измененные правила вскоре будут опубликованы на сайте мэрии столицы Коми. Как предупредил главный архитектор Владимир Рунг, все собственники зданий обязаны будут соблюдать новые требования, а за установку неправильных знаков их ждет штраф.

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