Сыктывкарская епархия поздравила сотрудницу, выложив ее фото с автоматом

Епархия Сыктывкара стала объектом критики интернет-пользователей, опубликовав на своем сайте фотографию сотрудницы с оружием в руках. Жители страны увидели в этом побуждение к насилию. Епархия ответила на возмущенные комментарии в Интернете официальным сообщением.

Дело в том, что на сайте Сыктывкарской епархии три дня назад появилось сердечное поздравление с днем рождения, которое посвящено молодой сотруднице. Так епархия поздравила заместителя главного редактора газеты «Епархиальные ведомости» Екатерину Максимкину с 20-летием. Примечательно, что добрый текст сопровождает снимок девушки с автоматом Калашникова в руках. Пользователи соцсетей посчитали, что оружие и религия — вещи несовместимые.

Фото - скрин со страницы сайта епархии

Екатерина Максимкина рассказала «КП-Коми», что учится на юриста в СГУ имени Питирима Сорокина. После вуза она мечтает служить в правоохранительных органах, где ценится мастерство владения оружием. Именно поэтому девушка сейчас занимается страйкболом. Она считает, что автомат — это символ не войны, а патриотизма.

- Я не согласна с мнением журналистов, так как и религиозные люди воевали за Родину на многих войнах, - отметила девушка.

На сайте сыктывкарской епархии после наплыва критики опубликовали официальный комментарий по поводу фотографии с оружием.

- Разъясняем, что Екатерина не является священно- или церковнослужителем. Она заместитель главного редактора газеты «Епархиальные ведомости». С детства Екатерина мечтала служить в армии и не оставляет свою мечту. Занимается военно-патриотической работой. Предметом ее исследования является уголовное право. Фотография Екатерины взята с ее страницы в социальных сетях и не является нарушением церковных канонов и закона о СМИ. Она работает в редакции дистанционно, собирает и редактирует материалы для последующего утверждения, - сообщил главный редактор издания архимандрит Филипп.

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