23 против 0: Магомед Османов всухую выиграл пост мэра Ухты

Сегодня в Ухте прошли выбора мэра. На этот пост претендовали три кандидата. Это действующий градоначальник Магомед Османов, его заместитель Марина Метелева, отвечающая за культуру, и Владимир Суранов, глава Совета ветеранов ухтинского управления МВД. В итоге, пост за собой оставил Магомед Османов.

Голосование было тайным. Марина Метелева взяла самоотвод. Борьба продолжилась между Магомедом Османовым и Владимиром Сурановым. Первый кандидат набрал 23 голоса, второй — 0 голосов.

Для ухтинцев итоги выборов не стали неожиданностью. Задолго до голосования горожане делились своими прогнозами в соцсетях, что мэр останется прежним. Завтра Магомед Османов вернется к своим рабочим обязанностям.

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