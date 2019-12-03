2019-12-03T18:16:38+03:00
Общество

23 против 0: Магомед Османов всухую выиграл пост мэра Ухты

Результаты выборов сити-менеджера для многих горожан были предсказуемы
Дарья ЮДИНА
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Магомед Османов. Фото пресс-службы ухтинской администрацииМагомед Османов. Фото пресс-службы ухтинской администрации
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Сегодня в Ухте прошли выбора мэра. На этот пост претендовали три кандидата. Это действующий градоначальник Магомед Османов, его заместитель Марина Метелева, отвечающая за культуру, и Владимир Суранов, глава Совета ветеранов ухтинского управления МВД. В итоге, пост за собой оставил Магомед Османов.

Голосование было тайным. Марина Метелева взяла самоотвод. Борьба продолжилась между Магомедом Османовым и Владимиром Сурановым. Первый кандидат набрал 23 голоса, второй — 0 голосов.

Для ухтинцев итоги выборов не стали неожиданностью. Задолго до голосования горожане делились своими прогнозами в соцсетях, что мэр останется прежним. Завтра Магомед Османов вернется к своим рабочим обязанностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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