2019-12-04T10:29:18+03:00
Общество

В Корткеросе медики получили скорую-вездеход

Всего в Коми поступило 57 автомобилей скорой помощи
Дарья ЮДИНА
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Медики Корткеросской районной больницы первыми опробуют новую машину скорой помощи. Фото пресс-службы МинздраваМедики Корткеросской районной больницы первыми опробуют новую машину скорой помощи. Фото пресс-службы Минздрава
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Врачи в Корткеросе получили специализированный автомобиль скорой помощи УАЗ «Профи» новой комплектации. Машину они получили как награду за победу в республиканских соревнованиях среди служб экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Глава ведомства Дмитрий Березин рассказал, что всего в Коми поступит 57 новых автомобилей скорой помощи. Скорую-вездеход первыми опробуют специалисты Корткеросской районной больнице.

Такая скорая-вездеход скоро поступит в воркутинскую больницу. Фото пресс-службы Минздрава

Такая скорая-вездеход скоро поступит в воркутинскую больницу. Фото пресс-службы Минздрава

Если эта модель хорошо зарекомендует себя в плане проходимости и комфорта для пациентов и специалистов скорой помощи, мы продолжим оснащать таким спецтранспортом и другие медицинские организации в городах и районах республики, – отметил Дмитрий Березин.

В декабре машину скорой помощи на базе вездехода ТРЭКОЛ доставят в воркутинскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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