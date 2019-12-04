2019-12-04T16:56:27+03:00
Общество

Чиновники признают нехватку учителей в Коми

Молодых педагогов хотят завлечь в глубинку, предлагая миллион рублей
Дарья ЮДИНА
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Министр образования Коми Наталья Якимова рассказала, сколько учителей не хватает в школах республикиМинистр образования Коми Наталья Якимова рассказала, сколько учителей не хватает в школах республикиФото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова пообщалась с журналистами и рассказала о проекте «Земский учитель». Этот проект должен завлечь молодых учителей в маленькие села и поселки республики. Он начнет работать в следующем году.

Существуют определенные критерии для участников программы «Земский учитель». Педагог должен быть не старше 55 лет. В учебном заведении он должен отработать не менее пяти лет. Школа должна будет предоставить нагрузку не менее 18 часов, объяснила Наталья Якимова.

Переехавшие в село или поселок республики учителя получат миллион рублей. Участвовать в программе смогут как педагоги из Коми, так и из других регионов.

«Земский учитель» действительно нужен нашему региону. По данным Минобраза, сейчас в Коми не хватает 143 учителей. Кажется, что цифра не впечатляющая, в сельских школах сейчас не хватает молодых педагогов и учителей вообще. Республиканские школы серьезно нуждаются в математиках, учителях английского языка, воспитателях и учителях начальных классов. Ведомство ищет новые кадры, работая вместе с вузами и сузами.

В 2020 году региональное Министерство образования хочет отработать алгоритм действия «Земского учителя». Сотрудники ведомства планируют привлечь 16 педагогов для работы в сельских и поселковых школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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