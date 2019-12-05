2019-12-05T15:21:15+03:00
Общество

Второй «снегопокалипсис» в Сыктывкаре. Готовы ли дорожники к природной аномалии?

За борьбой коммунальщиков администрация будет следить в онлайн-режиме
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Дорожники готовятся к неприятным сюрпризам погодыДорожники готовятся к неприятным сюрпризам погодыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С 6 по 9 декабря Сыктывкар накроет природная аномалия: в столицу придет снег, снег с дождем, и как следствие, гололед. Но дорожные службы заверяют, что готовы к очередному катаклизму. Тем более что их взяли на контроль: мэрия будет следить за уборкой улиц в онлайн-режиме.

Сейчас дорожники работают в усиленном режиме и стараются вывезти как можно больше снега. На сегодня уже убрали 25 тысяч кубометров снега. Пресс-служба мэрии сообщает, что работы ведутся круглосуточно.

Завтра дорожным службам придется стараться изо всех сил. Городское управление ЖКХ будет наблюдать за перемещениями техники и уборкой в режиме «онлайн» с помощью информационного сервиса. Это позволит корректировать работу служб. По регламенту коммунальные службы во время обильного снегопада должны расправиться с лишними осадками в течение трех суток. Сначала дорогу чистят к социально значимым предприятиям и организациям, чтобы люди не опоздали в школы, детсады и на работу. Потом начинается уборка остальных улиц.

Горожане тоже смогут повлиять на работу коммунальщиков. Работники «Дорожного хозяйства» реагируют на звонки от населения. Телефон их диспетчерской службы 8(8212)31-21-81. Если же вы недовольны уборкой у себя во дворе, необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ. Если не получите никакой реакции от них, смело звоните в сыктывкарскую Госжилинспекцию по телефону 8(8212) 301-242 или в Управление ЖКХ по телефону 8(8212) 294-201 или 8(8212) 200-366.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили о снеге с дождем и гололеде в Коми

В республике объявили штормовое предупреждение (подробности)

Ответят за яму: сыктывкарец, протаранивший ПАЗик, может подать в суд на дорожников

В аварии может быть виновата гигантская выбоина на асфальте, которая за два дня стала причиной еще трех дорожных ЧС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве прошла 13-я церемония вручения национальных стипендий «Для женщин в науке»
Десяти молодым российским женщинам-учёным были вручены стипендии, призванные помочь талантливым и перспективным специалистам в различных областях знаний развивать научную карьеру в России
Приемные родители и опекуны ребенка - кому полагаются пособия по материнству?
Подскажите: кто имеет право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет и других пособий по материнству? В частности, кроме родных родителей, интересуют приемные отец и мать, а также опекуны ребенка. Елена, Пермь.
Новости 24