Второй «снегопокалипсис» в Сыктывкаре. Готовы ли дорожники к природной аномалии?

С 6 по 9 декабря Сыктывкар накроет природная аномалия: в столицу придет снег, снег с дождем, и как следствие, гололед. Но дорожные службы заверяют, что готовы к очередному катаклизму. Тем более что их взяли на контроль: мэрия будет следить за уборкой улиц в онлайн-режиме.

Сейчас дорожники работают в усиленном режиме и стараются вывезти как можно больше снега. На сегодня уже убрали 25 тысяч кубометров снега. Пресс-служба мэрии сообщает, что работы ведутся круглосуточно.

Завтра дорожным службам придется стараться изо всех сил. Городское управление ЖКХ будет наблюдать за перемещениями техники и уборкой в режиме «онлайн» с помощью информационного сервиса. Это позволит корректировать работу служб. По регламенту коммунальные службы во время обильного снегопада должны расправиться с лишними осадками в течение трех суток. Сначала дорогу чистят к социально значимым предприятиям и организациям, чтобы люди не опоздали в школы, детсады и на работу. Потом начинается уборка остальных улиц.

Горожане тоже смогут повлиять на работу коммунальщиков. Работники «Дорожного хозяйства» реагируют на звонки от населения. Телефон их диспетчерской службы 8(8212)31-21-81. Если же вы недовольны уборкой у себя во дворе, необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ. Если не получите никакой реакции от них, смело звоните в сыктывкарскую Госжилинспекцию по телефону 8(8212) 301-242 или в Управление ЖКХ по телефону 8(8212) 294-201 или 8(8212) 200-366.

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