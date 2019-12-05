В Сосногорске мамы проверили детсады после жуткого убийства 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре

После трагического случая в Нарьян-Маре, где мужчина без помех зашел в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика, родители в России стали серьезно беспокоиться за безопасность своих детей. В Сосногорске неравнодушные мамы проверили детсады, чтобы узнать, легко ли в них пробраться постороннему человеку. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Для инспекции выбрали детские сады, рядом с которыми бывает много людей. Возле детсада № 14 находятся две поликлиники – детская и взрослая, потому и людей, и машин много. Но за безопасностью воспитанников там следят строго. Вся территория просматривается камерами видеонаблюдения: незаметно к дверям никак не подойдешь, да и гостя без сопровождения не оставят. Проверка проводилась во время тихого часа. Рядом со спящими детьми дежурил воспитатель.

Практически такая же картина в детском саду № 15. Он расположен напротив Сосногорского технологического техникума. Общественники остались довольны увиденным.

По результатам проведенного нами рейда, каких-либо вопросов к Управлению образования по соблюдению техники безопасности в детских садах у нас не возникло. На сегодня основная задача – внимательно следить за тем, кто приходит в детское учреждение, особенно в вечернее время, когда родители начинают забирать своих детей. Важно быть начеку и не пропустить чужого не территорию детского сада, – отметила представитель родительского комитета Сосногорского района Екатерина Мелехина.

По словам представителей Управления образования, все городские детские сады оборудованы камерами видеонаблюдения. Инструкции по безопасности выполняются четко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детские сады Коми проверят после трагедии в Ухте

Специалисты выясняют, правильно ли исполняется законодательство по обеспечению охраны жизни и здоровья детей (подробности)