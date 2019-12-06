2019-12-06T12:26:25+03:00
Общество

Беременная лыжница Юлия Белорукова призналась, что скучает по трассе

Прославленную спортсменку из Коми поддержали ее подписчики в Instagram
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото InstagramФото Instagram
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Лыжница из Коми Юлия Белорукова пропускает сезон из-за беременности, о чем еще в сентябре сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В своем Instagram прославленная спортсменка призналась, что скучает по трассе.

- Как же сильно я соскучилась по гонкам. Больше добавить нечего, - написала Белорукова.

Ее подписчики мгновенно отреагировали словами поддержки: «Юленька, на следующий год побежишь», «Болельщикам очень не хватает твоего огня», «А мы-то как соскучились по твоему присутствию на трассе».

Отметим, что Юлия Белорукова по-прежнему активно ведет Instagram. Однако она больше не публикует фото в полный рост, с помощью которых можно было бы оценить округлившийся животик. На днях девушка написала в stories, что не хочет афишировать подробности своей личной жизни.

- Моя личная жизнь - мое личное дело. И я предпочитаю жить ей вне Instagram, - написала спортсменка.

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В числе тех, кто попал под удар критики, - будущая мама, прославленная уроженка Коми Юлия Белорукова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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