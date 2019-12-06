2019-12-06T11:32:43+03:00
Общество

От конкурса красоты до дискуссии о преображении города: выходные в Сыктывкаре

Афиша на 6-8 декабря
Дарья ЮДИНА
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Конкурс красоты "Райда" пройдет в Сыктывкаре в седьмой разКонкурс красоты "Райда" пройдет в Сыктывкаре в седьмой раз
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Пока погода портит настроение своими капризами, остается спасаться только интересными выходными. Афиша с 6 по 8 декабря обещает быть занимательной: тут и конкурс красоты «Райда», и дискуссия о преображении Сыктывкара, и выступление швейцарских рокеров. Также своими постановками и концертами порадует «Югор» и Театр оперы и балета. Подробности в нашем дайджесте.

ЧТО: В субботу выберут главную красавицу Коми. Конкурс «Райда» собрал семь девушек из разных уголков республики. На гала-концерте можно будет повосхищаться всеми и заодно отдать за понравившуюся участницу свой голос: девушка, набравшая наибольшее количество симпатий, выиграет в отдельной номинации. Вход на концерт платный.

ГДЕ: Большой зал Дома дружбы народов (Улица Ленина, 74).

КОГДА: 7 декабря в 15 часов.

ЧТО: В Сыктывкар приедут швейцарские рокеры из группы «Ace». Ребята отыграют акустический концерт. Стоимость билетов — 300 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица, 70).

КОГДА: 6 декабря в 21 час.

ЧТО: Если вам хочется перемен в Сыктывкаре, стоит сходить на дискуссию в «Револьт-центр» поймете, с чего начать. Там представят русский перевод комикса чешского архитектора Милоты Сидоровой «Как спроектировать социально справедливый город». Ещё выступят несколько спикеров: главный архитектор города Владимир Рунг, феминистская исследовательница, соосновательница образовательного проекта «FEM TALKS» в МГУ Анастасия Красильникова, активисты Илья Костин, Юлия Посевкина и Вячеслав Слюсарев. Вход свободный, нужна только регистрация.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 6 декабря в 19 часов.

ЧТО: Театр оперы и балета на этих выходных хочет расслабить душу сыктывкарцам. Музыкальная терапия начнется с историй Клода Дебюсси. Продолжится мюзиклом-сказкой «Золотой цыпленок»: если нет предновогоднего настроения, добрая сказка то, что доктор прописал. А на следующей неделе можно будет поперчить себе настроение страстью из оперы «Кармен». Можно будет заодно услышать, как главную партию исполняет молодая артистка Яна Пикулева: в роли Кармен она выйдет на сцену впервые. Билеты можно купить на сайте театра.

ГДЕ: Театр оперы и балета Республика Коми (Коммунистическая улица 32).

КОГДА: Концерт «Музыкальные истории. Клод Дебюсси» — 6 декабря в 18 часов 30 минут; мюзикл-сказка «Золотой цыпленок» — 8 декабря в 11 часов; опера «Кармен» — в 18 часов 30 минут.

Сыктывкарцы "услышат" жестовое пение

Сыктывкарцы "услышат" жестовое пение

ЧТО: Уникальный концерт пройдет в «Югоре». Сыктывакарцы «послушают» жестовое пение, которое является визитной карточкой коллектива «Радость». Вход бесплатный.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 7 декабря в 12 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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