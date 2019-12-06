2019-12-06T16:09:18+03:00
Общество

В Прилузье обнаружили чупакабру

Её засняли на видео
Дарья ЮДИНА
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Животное засняли на камеруЖивотное засняли на камеру
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К жителям села Спаспоруб Прилузского района в гости пришел неожиданный гость — енотовидная собака или, как её называют в народе, чупакабра. Визит животного сняли на камеру. Местные жители отметили, что зверек гуляет у них каждый вечер.

Енотовидная собака в Прилузье. Видео Светланы Игутовой.

Напомним, что недавно под Сыктывкаром дикая лиса устроила охоту на дворового кота. Ещё толстый енот заглянул в гости к воркутинке, забравшись к ней через вытяжку.

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После освобождения животное накормили молоком и сырниками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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