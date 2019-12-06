Сыктывкарцев зовут на пикет против мусорного полигона на Шиесе

На выходных в Сыктывкаре пройдет акция протеста. Горожане смогут выразить свое мнение о строительстве мусорного полигона на Шиесе, нынешней политике обращения с отходами и возможной отмене оценки воздействия на окружающую среду, которая помогает отслеживать возможные экопроблемы.

Пикет согласован. Он состоится 8 декабря, время с 14 до 15 часов. Место рядом с ТЦ «Детский мир» (Коммунистическая улица, 18).

Напомним, что 9 ноября в Мичуринском парке прошел митинг против строительства экотехнопарка на станции Шиес. Тогда в парк пришло больше пяти тысяч человек.

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